Pedro è la priorità. Pressing di Fonseca per l’uomo-record

La Gazzetta dello Sport (C. Zucchelli) – Pedro è il primo nome sulla lista dei desideri di Paulo Fonseca. Il tecnico lo ha chiesto a Petrachi, lo ha chiesto a Fienga, il messaggio è arrivato forte e chiaro anche a Pallotta e Baldissoni: per lui lo spagnolo è la prima scelta. L’allenatore ha capito in fretta che a Roma in pochi hanno alzato trofei in carriera e questo nello spogliatoio si sente.

Ha bisogno di gente esperta, forte, che sia sicura di sé e infonda questa fiducia ai compagni. Pedro in questo senso è una garanzia: a 33 anni da compiere a luglio ha finora in bacheca 4 campionati nazionali, 4 coppe nazionali, 4 supercoppe nazionali, 3 Champions, 3 supercoppe europee, 2 mondiali per club e un’Europa League. Con la Nazionale ha portato a casa un Mondiale e un Europeo. In tre parole, ha vinto tutto. La Roma dovrà fare un investimento importante a livello di stipendio per prenderlo ma ha fiducia di concludere l’operazione.