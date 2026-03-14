Calciomercato Roma, parla l’agente di Cristante: “Oggi è un campione e il futuro della Roma”

Giuseppe Riso, noto procuratore e agente di Bryan Cristante, ha rilasciato un’intervista e tra i vari temi trattati ha parlato anche del futuro del centrocampista della Roma.

Ai microfoni di CALCIO E FINANZA, il procuratore ha raccontato l’importanza di Cristante nella Roma e il classe ’95 sembra pronto a legarsi ulteriormente al club giallorosso per un rinnovo fino al 30 giugno 2029.

Ecco le parole di Riso:

Bryan Cristante ha una storia molto particolare.

“Sono davvero orgoglioso del percorso di Cristante e ti assicuro che è un esempio di resilienza e personalità. All’inizio della sua carriera, tra Pescara e Palermo, non giocava praticamente mai, poi e andato al Benfica e ha trovato la sua strada vincendo il primo titolo. Oggi è un campione, capitano e futuro della Roma”.