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INTERVISTE

Calciomercato Roma, parla l’agente di Cristante: “Oggi è un campione e il futuro della Roma”

Redazione
Pubblicato 4 ore fa il 14/03/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Calciomercato Roma, parla l’agente di Cristante: “Oggi è un campione e il futuro della Roma”

Giuseppe Riso, noto procuratore e agente di Bryan Cristante, ha rilasciato un’intervista e tra i vari temi trattati ha parlato anche del futuro del centrocampista della Roma.

Ai microfoni di CALCIO E FINANZA, il procuratore ha raccontato l’importanza di Cristante nella Roma e il classe ’95 sembra pronto a legarsi ulteriormente al club giallorosso per un rinnovo fino al 30 giugno 2029.

Ecco le parole di Riso:

Bryan Cristante ha una storia molto particolare.
“Sono davvero orgoglioso del percorso di Cristante e ti assicuro che è un esempio di resilienza e personalità. All’inizio della sua carriera, tra Pescara e Palermo, non giocava praticamente mai, poi e andato al Benfica e ha trovato la sua strada vincendo il primo titolo. Oggi è un campione, capitano e futuro della Roma”.

#asr #asroma #Roma

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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