La Roma potrebbe tornare alla carica negli ultimi giorni di mercato per portare Joshua Zirkzee in giallorosso.

L’arrivo di Carrick non sembra aver cambiato le intenzioni dell’olandese, ne ha parlato anche Parker (ex giocatore dei Red Devils) in un’intervista a UtdDiscrict.

Di seguito le sue parole:

“Sembra che Zirkzee non voglia restare nel club, quindi penso che sia meglio per tutte le parti andare via. Non ha sensc tenere un giocatore che non vuole giocare e preferirei vedere emergere un giovane che voglia davvero giocare e contribuire ai successo a lungo termine del club. Per quanto riguarda la vendita, credo che Carrick debba cercare di trovare i giocatori chiave che ritiene saranno nei suoi piani immediati e schierarli. Non credo che sia il momento per lui di dare a tutti la possibilità di giocare”.