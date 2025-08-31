Calciomercato Roma, ottimismo per George: Dovbyk-Gimenez bloccato

L’ultimo giorno di mercato si avvicina e la Roma spinge sull’acceleratore per rinforzare l’attacco. Cresce la fiducia per George del Chelsea: contatti costanti con i Blues, ma l’accordo non è ancora chiuso, secondo Sky Sport. L’alternativa resta Dominguez del Bologna, valutato intorno ai 20 milioni.

Sul fronte scambi, stop definitivo: Dovbyk non va al Milan, Gimenez non vestirà giallorosso. I due club non hanno trovato l’intesa e la trattativa è saltata.

La Roma lavora fino all’ultimo, tra trattative calde e alternative pronte a entrare in gioco.