Calciomercato Roma, offerta per Wolfe del Wolverhampton per la fascia sinistra

La Roma continua a muoversi sul mercato per coprire la fascia sinistra entro la fine del calciomercato invernale.

Da un paio di settimane i giallorossi stanno monitorando svariati nomi da tutti i campionati per ricoprire il ruolo di quinto a sinistra di centrocampo. Visto il probabile ritorno al Liverpool di Tsimikas e Angelino che nonostante sia tornato ad allenarsi nelle scorse settimane, deve ancora riprendere la forma adeguata per scendere in campo in una partita ufficiale.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il ds Massara avrebbe messo gli occhi sul classe 2002, del Wolverhampton, David Møller Wolfe e sembrerebbe tra l’altro che i giallorossi abbiano già presentato, in giornata un’offerta ai Wolves. La valutazione del terzino norvegese da parte del club inglese si aggira sui 15 milioni. Staremo a vedere sarà ritenuta valida dal club che detiene il cartellino del calciatore o ci sarà un rialzo