Le ottime prestazioni di Oumar Solet con la maglia dell’Udinese, sono sotto gli occhi di tutti e hanno attirato le attenzioni delle principali squadre italiane.

La Roma sembrerebbe essere alla ricerca di un rinforzo in difesa già dalla passata sessione invernale di calciomercato in cui il nome più caldo era quello di Radu Dragusin del Tottenham. Adesso però il focus dei giallorossi sembrerebbe esser cambiato su un giocatore che gioca attualmente nel campionato italiano. Secondo quanto riportato dalla redazione di Calciomercato.it, sulle tracce del centrale dell’Udinese, Oumar Solet ci sono Juventus, Milan, Roma e Inter.

Il club giallorosso sta monitorando la crescita del giocatore, ma al momento la concorrenza è forte. Stando alle ultime indiscrezioni, l’Inter sarebbe infatti in pole position per assicurarsi il calciatore. L’Udinese intanto valuta il cartellino di Solet poco meno di 20 milioni di euro. Per abbassare le richieste economiche dei friulani, la società nerazzurra starebbe valutando l’inserimento di alcune contropartite tecniche.