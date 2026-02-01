Dopo lo sprint per Bryan Zaragoza, con l’obiettivo di farlo arrivare in città nella giornata di oggi o comunque di chiudere la pratica, la Roma pensa ad altre trattative.

Oltre allo spagnolo, i giallorossi hanno fatto un tentativo importante anche Nkunku, che però ha preferito restare al Milan. Come riporta ‘Il Tempo’, però, Massara ha provato nuovamente anche per Mathys Tel del Tottenham. Da monitorare fino all’ ultimo secondo del mercato, secondo Il Quotidiano, anche la situazione relativa a Fortini. A Firenze non escludono infatti che la Roma possa fare un tentativo dell’ultimo secondo di una decina di milioni più bonus sfruttando la scadenza del contratto nel 2027.