Calciomercato Roma: nuovi contatti col Cagliari per Salah-Eddine

La Roma non pensa solo agli acquisti. Da qui alla fine del mercato, i giallorossi dovranno piazzare anche chi non rientra nei piani di Gasperini. Tra questi c’è Salah-Eddine.
L’olandese è finito nel mirino del Cagliari, a caccia di un esterno dopo la partenza di Zortea verso il Bologna. Secondo Eleonora Trotta, nelle ultime ore ci sono stati nuovi colloqui tra i due club per provare a trovare un’intesa.
Non solo Salah-Eddine nel mirino dei sardi: resta viva anche l’opzione Palestra, ma su di lui la concorrenza è più folta.