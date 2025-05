Calciomercato Roma: Nahuel Molina verso un ritorno in Serie A? Roma, Juventus e Inter alla finestra

Con l’arrivo dell’estate e l’avvicinarsi della sessione di calciomercato, iniziano a farsi sentire le prime voci sui possibili movimenti dei club italiani. Tra i nomi più chiacchierati in ottica Serie A spicca quello di Nahuel Molina, terzino destro dell’Atlético Madrid e punto fermo della Nazionale argentina.

Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, il laterale potrebbe lasciare i Colchoneros dopo tre stagioni da titolare, durante le quali ha collezionato 130 presenze e realizzato 7 reti in tutte le competizioni. Un bilancio importante che testimonia la continuità e l’affidabilità del classe 1998.

Molina non è nuovo al calcio italiano: ha infatti indossato la maglia dell’Udinese tra il 2020 e il 2022, lasciando un ottimo ricordo grazie alle sue doti offensive e alla costanza nel rendimento. Non sorprende, dunque, che il suo nome sia tornato prepotentemente d’attualità tra gli operatori di mercato in Italia.

Roma, Juventus e Inter avrebbero manifestato un interesse concreto per il giocatore, particolarmente apprezzato per la sua capacità di coprire tutta la fascia e per l’esperienza internazionale maturata, anche con la maglia dell’Argentina.

Tuttavia, il futuro di Molina resta incerto. La decisione finale sarà nelle mani di Diego Simeone, che lo volle fortemente nel 2022 e che continua a stimarlo molto.