La crescita di Ghilardi negli ultimi mesi è sotto gli occhi di tutti e sta già attirando l’attenzione di alcune squadre.

Il Newcastle, squadra di Premier League avrebbe inserito il centrale classe 2003 tra i profili monitorati, attratto dalla continuità e dall’impatto mostrati nelle ultime uscite. La Roma, però, ha già agito in anticipo sul fronte patrimoniale. Con il riscatto maturato al verificarsi delle condizioni previste nell’intesa con il Verona, il club ha consolidato l’investimento e ha accompagnato il passaggio a titolo definitivo con un accordo fino al 2030.

Al momento non risultano offerte né un tavolo di trattativa e si tratta di un semplice monitoraggio. Il segnale, tuttavia, è netto: Ghilardi è entrato sotto la lente d’ingradimento di grandi club intenti a spendere cifre considerevoli.