Il futuro di Paulo Dybala difficilmente sarà in giallorosso.

Il numero 21, ancora ai box per un dolore al ginocchio che non sembra passare, a giugno vedrà il proprio contratto scadere e il rinnovo sembra ancora lontano. Come riportato da Matteo Moretto, il Boca Juniors, starebbe attuando una strategia di persuasione per convincere l’ex Juventus a tornare in patria. Il rinnovo, soprattutto a determinate cifre, non è in linea con la visione del club capitolino, determinato una volta per tutte ad abbassare il monte ingaggi.