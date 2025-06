Calciomercato Roma, Kossounou sfuma: l’Atalanta lo riscatta, affare da 20 milioni

Con l’arrivo di Gian Piero Gasperini ormai ufficiale e la conferenza stampa di presentazione fissata per martedì 12 giugno, la Roma è già al lavoro per costruire una squadra adatta alle idee del nuovo allenatore. Il reparto su cui si concentra l’attenzione è la difesa, dove i giallorossi dovranno colmare i vuoti lasciati da Hummels e Nelsson.

A rimpiazzarli, almeno numericamente, ci saranno i rientri di Hermoso e Kumbulla, che andranno ad affiancare Mancini, Ndicka e Celik nella retroguardia. Ma non basta, con la difesa a tre che Gasperini predilige, il ds Ghisolfi è alla ricerca di un altro centrale affidabile. Tra i nomi seguiti, uno dei profili più interessanti era quello di Odilon Kossounou.

Il difensore ivoriano, classe 2001, ha già lavorato con Gasperini nell’ultima stagione, quando è stato protagonista in prestito all’Atalanta. Il club bergamasco, convinto delle sue prestazioni, ha avviato i contatti con il Bayer Leverkusen per trattare il riscatto, inizialmente fissato a 20 milioni. Secondo La Gazzetta dello Sport, l’Atalanta ha cercato di rinegoziare la cifra, ma alla fine ha deciso di affondare il colpo.

La conferma è arrivata anche da Alfredo Pedullà: attraverso un breve tweet, il giornalista ha annunciato che l’operazione è andata in porto. Kossounou resterà all’Atalanta, con un contratto fino al 2029 e un costo complessivo di 20 milioni di euro.

Con Kossounou definitivamente fuori dai giochi, la Roma dovrà ora virare su altri obiettivi per rinforzare la difesa. Il casting per un nuovo centrale continua, con Ghisolfi chiamato a trovare il profilo giusto per completare il reparto arretrato del nuovo corso targato Gasperini.