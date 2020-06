Mercato, ripresi i contatti tra Roma e Juventus per lo scambio Mandragora-Cristante

Il Corriere dello Sport (R.Maida) – Qualche giorno fa Petrachi ha detto: “Non abbiamo parlato né di Mandragora né di Rugani. Non entreranno mai nel progetto tecnico della Roma, anche queste sono voci infondate”. Ora però Petrachi non c’è più e Guido Fienga ha ripreso i contatti con la Juventus per lo scambio tra il centrocampista ora all’Udinese e Bryan Cristante. Al vaglio del CEO romanista e Paratici c’è anche un possibile trasferimento di Under. Il turco piace molto al club torinese che avrebbe offerto in cambio uno tra Romero e Rugani.