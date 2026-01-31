Arrivano aggiornamenti dalla trattativa per Bryan Zaragoza del Celta Vigo.

In mattinata il nome dell’ala spagnoli di proprietà del Bayern Monaco, in prestito al club spagnolo, era stato proposto proprio dal club tedesco ai giallorossi, alla ricerca di un esterno d’attacco da diverse settimane, secondo quanto riportato da Il Messaggero.

La conferma di una trattativa in corso tra il club capitolino e il club di Monaco di Baviera arriva direttamente da Fabrizio Romano sulla sua pagina X. Secondo il giornalista sportivo, l’AS Roma ha ora inviato una proposta formale per ingaggiare Bryan Zaragoza. L’ala spagnola è desiderosa di trasferirsi e sembrerebbero essere in corso le trattative per interrompere il prestito con pagamento della quota al Celta e un nuovo prestito con opzione di acquisto offerta al Bayern.

Di seguito il post su X di Fabrizio Romano:

