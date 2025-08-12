Calciomercato Roma: il West Ham punta Pellegrini. Il capitano giallorosso preferisce restare nella Capitale.

Lorenzo Pellegrini è finito nel sondaggio del West Ham, che avrebbe chiesto informazioni alla Roma sul numero 7. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, al momento non c’è nessuna trattativa concreta al momento, ma l’interesse conferma il valore internazionale del centrocampista.

Pellegrini è in fase di recupero dopo l’infortunio che l’ha fermato nelle amichevoli estive. A Trigoria si allena con costanza, alternando palestra e campo, per tornare presto a disposizione di Gasperini.

L’obiettivo? Rientrare prima della sosta per le nazionali, magari per la trasferta di Pisa del 30 agosto. Vuole accumulare minuti e farsi trovare pronto per la ripresa del campionato.

La sua priorità è la Roma, squadra di cui è simbolo e leader. Ma la chiamata dalla Premier resta una possibilità da valutare con attenzione, sia sul piano personale che professionale.