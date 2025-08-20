Calciomercato Roma: Il Tottenham propone Gil e Solomon

La pista Jadon Sancho resta aperta, ma incerta. E allora la Roma torna a guardarsi intorno. Frederic Massara non si ferma: sul taccuino del ds restano diversi profili, giovani e di esperienza, pronti a rinforzare l’attacco giallorosso.

Secondo Il Messaggero, il Tottenham ha messo sul tavolo due nomi. Il primo è Manor Solomon, classe ’99, esterno israeliano mancino, capace di muoversi su tutto il fronte offensivo. Nell’ultima stagione in Championship con il Leeds ha fatto la differenza: 10 gol e un ruolo decisivo nella promozione.

L’altro profilo è Bryan Gil, talento spagnolo classe 2001. Arrivato agli Spurs nel 2021, non è mai riuscito a imporsi a Londra. Negli ultimi anni ha collezionato prestiti in Liga, mostrando lampi di qualità ma anche troppa discontinuità.

E se la trattativa Sancho dovesse saltare? Le alternative restano sul tavolo: Jonathan Rowe e Fabio Silva sono i primi obiettivi. Ma piacciono anche Abde Ezzalzouli del Betis e Tyrique George del Chelsea.