La caccia all’attaccante in casa Roma continua e sul taccuino di Massara torna il nome di Mathys Tel.

Secondo quanto riportato da TeamTalk, il Tottenham ha deciso di non trattenere la giovane stella francese e attende offerte per il giocatore prima della chiusura del mercato invernale. A spingere gli Spurs verso questa decisione è stato il rapporto non dei migliori tra Tel e l’allenatore Franck. La Roma aveva momentaneamente accantonato questa pista per concentrarsi su profili più concreti, ma come ha dichiarato lo stesso Massara ieri nelle interviste pre partita: “Coglieremo le occasioni “. Tel rappresenterebbe una grande opportunità per portare nella Capitale un talento dal grande futuro che però ha già militato in squadre importanti oltre il Tottenham, come il Bayern Monaco.