Calciomercato Roma, il retroscena: rifiutata l’offerta per Dominguez

Il mercato estivo è chiuso, ma spunta un colpo di scena. Su X, il giornalista Cesar Luis Merlo ha rivelato un retroscena che coinvolge la Roma e Benjamin Dominguez.

I giallorossi, infatti, avrebbero provato un ultimo assalto per l’esterno argentino classe 2003: 10 milioni di euro più 2 di bonus. Una proposta importante, ma respinta dal Bologna, deciso a trattenere il giocatore almeno fino a gennaio.

Un affare sfumato sul filo di lana, con la Roma costretta a rimandare l’appuntamento col talento sudamericano.