Il mercato invernale della Roma si è finalmente sbloccato e oltre agli arrivi di Robinio Vaz e Malen, il ds Massara valuta anche alcune opportunità di liberare spazio in attacco.

La Roma infatti da tempo sembrerebbe interessata a cedere l’attaccante ucraino Artem Dovbyk, viste le prestazioni deludenti e gli infortuni che soprattutto quest’anno lo caratterizzano. Nonostante il suo infortunio però, l’attaccante ucraino in forza alla Roma rimane il primo obiettivo del Fenerbahce per rinforzare il reparto offensivo, come riportato dal giornalista Marco Bitti.