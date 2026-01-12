Nelle ultime ore sembrerebbe essere arrivata l’intesa di massima tra la Roma , il Marsiglia e Robinio Vaz per l’approdo del calciatore in giallorosso.

Secondo infatti quanto riportato da Santi Aouna è stato trovato l’accordo tra le parti e il calciatore è atteso a Roma nelle prossime 48 ore. In base a quanto detto dal giornalista Nicolò Schira si tratta di un prestito con obbligo di riscatto a 25 milioni e il talentino francese firmerà un contratto fino al 2030 a 2 milioni l’anno.

Il calciatore tra l’altro ha anche già salutato i tifosi del Marsiglia tramite social, postando una storia Instagram, eliminata poco dopo, nella quale ringraziava per tutto l’affetto che ha ricevuto.