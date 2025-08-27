Calciomercato Roma: Fabio Silva verso il Borussia Dortmund, accordo chiuso

Frederic Massara, direttore sportivo della Roma, corre contro il tempo. Nelle ultime ore di calciomercato l’obiettivo è chiaro: rinforzare l’attacco per soddisfare le richieste di Gian Piero Gasperini.

Ma uno dei nomi caldi sfuma: Fabio Silva giocherà la prossima stagione al Borussia Dortmund. Lo riporta il Nytimes: l’accordo tra i tedeschi e il Wolverhampton vale 26,5 milioni di euro, più 4 milioni di bonus.

Il nazionale portoghese, 23 anni, ha salutato ieri sera i suoi ex compagni e si è subito diretto a Dortmund per le visite mediche di rito. Un addio veloce, che chiude una pista importante per la Roma e riapre il mercato in entrata.