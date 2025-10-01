Calciomercato Roma: De Rossi tra le opzioni per la panchina del Torino

Il Torino è già in crisi dopo appena cinque giornate di campionato. Quattro punti in classifica, arrivati grazie a una vittoria (proprio contro la Roma all’Olimpico), un pareggio e tre sconfitte, rappresentano un bilancio deludente che mette a forte rischio la posizione di Marco Baroni. Arrivato in estate dopo l’esperienza alla Lazio, l’allenatore toscano potrebbe vedere la sua avventura granata finire anzitempo.

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto su X, la dirigenza sta seriamente valutando l’esonero e ha già iniziato a sondare i possibili sostituti. Tra i profili sul tavolo spunta un nome pesante: Daniele De Rossi.

L’ex tecnico giallorosso, come riferito da Alfredo Pedullà, è desideroso di rimettersi in gioco dopo l’esperienza sulla panchina della Roma, terminata lo scorso settembre 2024. E l’occasione di ripartire in Serie A potrebbe arrivare proprio dal club granata.

Un suo eventuale approdo al Torino avrebbe conseguenze dirette anche sulla Roma: De Rossi è infatti ancora sotto contratto con i giallorossi fino al 2027. In caso di nuovo incarico, il club capitolino risparmierebbe parte dell’ingaggio garantito al suo ex allenatore. De Rossi, dunque, resta una pista concreta: il Torino pensa a lui per il dopo Baroni.