Leandro Paredes è pronto a tornare dove tutto è cominciato. Il centrocampista della Roma è ormai a un passo dal Boca Juniors. Il club di Buenos Aires lo considera un rinforzo chiave, tanto da definirlo il colpo di mercato più importante sotto la guida di Juan Román Riquelme.

Il Boca lo attende già nel ritiro precampionato, anche se non potrà indossare la storica maglia numero 5, riservata in vista del Mondiale per Club. La nuova offerta economica presentata al giocatore sarebbe decisamente più vicina alle sue richieste rispetto a quella formulata a gennaio, rendendo l’accordo molto più concreto.

Prima di formalizzare il trasferimento, Paredes parlerà con l’allenatore Gian Piero Gasperini per chiarire il proprio futuro. Se non ci saranno intoppi, il ritorno del centrocampista argentino alla Bombonera potrebbe diventare realtà nei prossimi giorni. Lo riporta clarin.com.