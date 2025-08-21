Calciomercato Roma, dalla Turchia: Sancho resta l’obiettivo numero uno del Besiktas

Il futuro di Jadon Sancho torna a infiammare il mercato. Come riportato da Fanatik.com, l’inglese è ancora in cima alla lista degli obiettivi del Besiktas.
Niente accordo con la Roma per il momento, così il club di Istanbul è pronto ad accelerare nei prossimi giorni. I bianconeri hanno deciso di seguire da vicino l’esterno classe 2000 fino alla fine della sessione estiva, che in Turchia chiuderà il 12 settembre.
Diversa invece la situazione per Armand Laurienté: secondo la stessa fonte, dal Sassuolo non è arrivata alcuna apertura.