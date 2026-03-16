Calciomercato Roma, contatti tra la Juventus e l’entourage di Pellegrini

Il futuro di Lorenzo Pellegrini nelle parti della Capitale è sempre più un rebus.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Juventus starebbe monitorando con estrema attenzione l’evoluzione del rapporto tra la Roma e il suo centrocampista, il cui contratto scadrà a giugno 2026. Al momento, le possibilità di un rinnovo con il club giallorosso appaiono ridotte, aprendo scenari di mercato per la prossima stagione.

Luciano Spalletti, il tecnico della Juventus, che ha allenato Pellegrini in passato, nutre stima tecnica nei suoi confronti e lo riterrebbe un’innesto ideale per diversificare le caratteristiche del centrocampo. Dal punto di vista economico, l’operazione risulta in linea con i parametri di sostenibilità della Continassa: l’acquisizione a parametro zero permetterebbe di caricare a bilancio solo l’ingaggio del calciatore, stimato intorno ai 4 milioni di euro. Stando alle ultime indiscrezioni, ci sarebbero già stati dei contatti informali tra la dirigenza torinese e gli intermediari del giocatore.