Calciomercato Roma, contatti tra il Besiktas e i giallorossi per il terzo portiere Vasquez

Il Besiktas continua a guardare in casa Roma in questo mercato invernale.

Dopo le voci di un presunto accordo per Tsimikas, prontamente smentito da Trigoria, nelle scorse giornate, il club turco avrebbe spostato l’attenzione su un altro obiettivo giallorosso: il terzo portiere Vasquez. Il colombiano arrivato questa estate a parametro zero, non ha ancora debuttato ufficialmente con la Roma. Finora ha difeso i pali giallorossi solo nell’amichevole contro il Cannes, restando ancora fermo nelle gare ufficiali, al contrario del suo compagno di reparto Gollini che ha debuttato con la maglia giallorossa nella sfida di giovedì in Europa League contro il Panathinaikos.

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il Besiktas avrebbe già avviato i primi contatti con il club capitolino e nelle prossime ore potrebbero arrivare aggiornamenti significativi sul futuro dell’estremo difensore.