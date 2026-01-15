Il Secolo XIX (Arricchiello e Schiappapietra) – Tommaso Baldanzi è il nome più caldo del momento nel mercato del Genoa.

Ma continua la ricerca in mezzo al campo, si aspetta una risposta del Tolosa per Cristian Casseres Jr. e per la porta si valutano varie possibilità ma non si può escludere che si riapra la pista Bento. Ieri il club rossoblù ha dato un’ulteriore accelerata nella trattativa con la Roma per Baldanzi, il trequartista è sempre più vicino. Manca solo il via libera definitivo dei giallorossi. E la speranza è che l’ok arrivi a breve, magari già oggi. Il Grifone ha l’intesa con il giocatore, felice di ritrovare Daniele De Rossi e anche con la stessa Roma per un prestito di sei mesi con diritto di riscatto a circa 10milioni.

Il club giallorosso aspettava l’arrivo dei primi rinforzi nel reparto offensivo. Dopo Robinio Vaz dall’Olympique Marsiglia, ieri sera è arrivato a Ciampino anche Donyell Malen dall’Aston Villa. Una volta ufficializzato anche il secondo innesto, dopo le visite mediche, la Roma dovrebbe sbloccare Baldanzi. L’ex Empoli ha accusato un infortunio al retto femorale a inizio gennaio ma il problema pare superato: se arrivasse in tempo, come si spera, potrebbe anche esserci per la trasferta di Parma.

Da quando De Rossi è al Genoa, Baldanzi è sempre stato seguito con attenzione. DDR lo aveva voluto in giallorosso ed era convinto di trasformarlo in mezzala. Propositi sfumati con l’esonero inatteso. Ma ora De Rossi potrà rispolverare l’idea anche nel Grifo. Dove Baldanzi potrebbe giocare da interno nel 3-5-2, da trequartista in un 3-4-2-1 o da seconda punta.

Vicino alla Fiorentina nei giorni scorsi (i viola hanno poi preso Harrison dal Leeds), Baldanzi era nel mirino di Hellas e Pisa ma il Genoa ha sorpassato le rivali. E le difficoltà nell’arrivare a Niccolò Pisilli, che Gasperini sta pensando di tenere in giallorosso, hanno dato ulteriore spinta all’idea.