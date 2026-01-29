Anche la Juventus si inserisce nella corsa per Joshua Zirkzee.
La Juve vorrebbe acquistare un altro attaccante in questi ultimi giorni di mercato e secondo quanto detto da Gianluca Di Marzio, la società bianconera ha messo gli occhi sull’attaccante olandese del Manchester United.
La priorità del club bianconero però, resta Kolo Muani, nonostante il Tottenham non abbia intenzione di interrompere il prestito dal PSG. Al contempo, rimane sullo sfondo l’opzione Zirkzee: l’attaccante resta una possibile soluzione qualora l’operazione per Kolo Muani non dovesse concretizzarsi.