Continuano a girare in questi ultimi giorni di mercato le voci su un possibile addio anticipato di Kostas Tsimikas dalla Roma e nelle ultime ore sembrerebbe essersi mostrata interessata anche una squadra turca.

Secondo quanto riportato dal giornalista sportivo Santi Aouna, sulla sua pagina X il Beşiktaş ha raggiunto un accordo completo con Kostas Tsimikas (Liverpool) e Nuno Tavares (Besiktas). Si prevede che il club sceglierà uno dei due entro le prossime 24-48 ore. Inoltre il Beşiktaş sta cercando di ingaggiare un attaccante numero 9 di prima categoria.