Dopo l’arrivo di Robinio Vaz, atteso nella capitale questa sera, la Roma prova a chiudere il prima possibile per Donnyel Malen come altro rinforzo in attacco

Nonostante nelle ultime ore anche l’Atletico Madrid si era affacciato alla finestra per Malen, la Roma sembrerebbe essere avanti e pronta a chiudere la trattativa. Come riporta Sky Sport, la Roma ha rilanciato la propria offerta all’Aston Villa per evitare la concorrenza dei Colchoneros: 2 milioni di euro di prestito oneroso + 25 milioni di obbligo di riscatto in caso di qualificazione a una Coppa Europea

Secondo anche Alfredo Pedullà, la mossa dei giallorossi di inserire l’obbligo di riscatto condizionato è stata fatta anche per “tranquillizzare” l’attaccante sull’investimento, pur avendo l’Aston Villa dato apertura totale al prestito con diritto di riscatto.