Calciomercato Roma, c’è l’accordo tra i club per Malen: i dettagli

La Roma è vicinissima a chiudere per il secondo acquisto del mercato invernale, cioè Donnyel Malen.

Secondo quanto riportato dal giornalista Filippo Biafora, la Roma e l’Aston Villa hanno l’accordo per il trasferimento di Malen in prestito con obbligo di riscatto. I club hanno già disciplinato tutta la fase precontrattuale, bisogna formalizzare e firmare i documenti per concludere l’affare.

Se la trattativa dovesse andare in porto e se dovesse arrivare la fuata bianca il calciatore è atteso a Roma nei prossimi giorni.