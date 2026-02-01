Calciomercato, Lookamn all’Atletico Madrid: bloccata dunque la cessione di Sulemana dall’Atalanta

Ademola Lookman lascia l’Atalanta e la Serie A e si trasferisce all’Atletico Madrid.

Il nigeriano, si trasferirà in Spagna per 40 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Arriva l’ufficialità da Fabrizio Romano che spiega come la trattativa ha subito un’accelerata importante dopo la chiusura di ogni discorso con il Fenerbahce, che non ha trovato l’accordo con la società orobica.

La cessione di Lookman blocca altri addii in casa Atalanta e si chiude dunque la pista che avrebbe potuto portare Kamaldeen Sulemana lontano da Bergamo, con Roma e Napoli molto interessate all’esterno della Dea.