CALCIOMERCATO LIVE – Tutti gli affari conclusi in Serie A

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Ilicic, Gomez; D.Zapata. All.: Gasperini
Arrivi: –
Partenze: –
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Bani, Denswil; Medel, Poli; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio. All.: Mihajlovic
Arrivi: –
Partenze: Destro (Genoa, P)
BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Romulo; Spalek; Balotelli, Torregrossa. All.: Corini
Arrivi: –
Partenze: –
CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Lu.Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan; Simeone, Joao Pedro. All.: Maran
Arrivi: –
Partenze: Aresti (Olbia)
FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Vlahovic. All.: Iachini
Arrivi: –
Partenze: –
GENOA (3-5-2): Perin; C.Zapata, Romero, Criscito; Ankersen, Behrami, Radovanovic, Sturaro, Pajac; Destro, Pandev. All.: Nicola
Arrivi: Perin (Juventus, P), Behrami (svinc.), Destro (Bologna, P)
Partenze: –
INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Sensi, Biraghi; Lukaku, L.Martinez. All.: Conte
Arrivi: –
Partenze: –
JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Demiral, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala, C.Ronaldo. All.: Sarri
Arrivi: –
Partenze: Mandzukic (Al Duhail), Perin (Genoa, P), Han Kwang-Song (Al Duhail, 5 mln)
LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. All.: S.Inzaghi
Arrivi: –
Partenze: Durmisi (Nizza, P)
LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Donati, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Tabanelli; Mancosu; Babacar, Falco. All.: Liverani
Arrivi: –
Partenze: Pierno (Bitonto, P), Dumancic (Gozzano, P)
MILAN (4-3-3): G.Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Krunic, Bennacer, Bonaventura; Suso, Ibrahimovic, Calhanoglu. All.: Pioli
Arrivi: Ibrahimovic (svinc.)
Partenze: –
NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Allan, F.Ruiz, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. All.: Gattuso
Arrivi: –
Partenze: –
PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Hernani, Barillà; Kulusevski, Inglese, Gervinho. All.: D’Aversa
Arrivi: –
Partenze: –
ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Lo.Pellegrini, Kluivert; Dzeko. All.: Fonseca
Arrivi: Bruno Peres (Sao Paulo, FP)
Partenze: –
SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Chabot, Colley, Murru; Ramirez, Vieira, Ekdal, Jankto; Quagliarella, Gabbiadini. All.: Ranieri
Arrivi: –
Partenze: –
SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Romagna, G.Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. All.: De Zerbi
Arrivi: –
Partenze: –
SPAL (3-5-2): Berisha; Tomovic, Vicari, Igor; Cionek, Valoti, Missiroli, Kurtic, Strefezza; Petagna, Paloschi. All.: Semplici
Arrivi: –
Partenze: Moncini (Benevento, 2,5 mln)
TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Baselli, Rincon, Ansaldi; Verdi, Berenguer; Belotti. All.: Mazzarri
Arrivi: –
Partenze: Rauti (Monza, P)
UDINESE (3-5-2): Musso; De Maio, Troost-Ekong, Nuytinck; Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Sema; Okaka, Lasagna. All.: Gotti
Arrivi: –
Partenze: Ewandro (Sport Recife, P), Vizeu (Atl.Paranaense, P)
VERONA (3-5-2): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Veloso, Amrabat, Lazovic; Zaccagni, Verre; Di Carmine. All.: Juric
Arrivi: –
Partenze: –
A cura di Alessio Nardo