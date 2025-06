La dirigenza giallorossa sta lavorando con decisione sul mercato estivo e nelle ultime ore ha acceso i riflettori su due profili interessanti provenienti dall’Empoli. Il club, starebbe valutando un possibile doppio colpo da regalare a Gasperini in vista della prossima stagione.

I nomi finiti sul taccuino della Roma sono quelli di Tino Anjorin e Davide Goglichidze. Il primo, centrocampista inglese classe 2001, è approdato in Toscana lo scorso anno in prestito dal Chelsea e ha mostrato sprazzi di grande talento, nonostante una stagione complicata per gli azzurri. Il secondo, giovane difensore italo-georgiano classe 2005, è uno dei prospetti più promettenti del vivaio dell’Empoli e ha già attirato l’attenzione di diversi club di Serie A.

La Roma valuta con attenzione l’operazione. Le trattative sono ancora in fase preliminare, ma la sensazione è che la società voglia muoversi in anticipo per bruciare la concorrenza e assicurarsi due profili su cui costruire presente e futuro.