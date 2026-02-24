Mile Svilar è da due stagione a questa parte uno dei migliori giocatori della Roma e anche altre squadre se ne stanno rendendo conto.

La Roma ad oggi è la migliore difesa dei top 5 campionati europei sia per gol subiti (soltanto 16 in 26 partite) sia per media reti incassate (0.61 a partita). Il portiere in virtù delle sue incredibili prestazioni è entrato nel mirino dei club di Premier League. Come rivelato dal giornalista Matteo De Santis de La Stampa, la Roma sta seguendo l’evoluzione del mercato dei portieri per non farsi trovare impreparata in caso di arrivo di un’offerta intorno ai 60/65 milioni di euro per Svilar.

La società giallorossa infatti sta monitorando vari profili per l’eventuale sostituto. Per esempio c’è Kostantinos Tzolakis dell’Olympiacos e ha effettuato una richiesta di informazioni per Guglielmo Vicario del Tottenham, ma l’estremo difensore degli Spurs sembra essere molto vicino al trasferimento all’Inter sulla base di 20/25 milioni.