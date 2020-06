Mercato. L’Inter si fa sotto per Dzeko, ma la Roma smentisce

L’Inter torna alla carica per Dzeko. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Leggo, il club nerazzurro, dopo il fallimento della trattativa per il bosniaco la scorsa estate, sarebbe pronto a rifarsi sotto in questi mesi.

I milanesi potrebbero sfruttare il calo di prezzo del bosniaco, adesso acquistabile a 6-7 milioni di euro, causato dalla necessità della Roma di dover tagliare il monte ingaggi, sul quale il numero 9 incide pesantemente. Secondo La Gazzetta dello Sport però, da Trigoria arriverebbero delle smentite sull’interessamento dell’Inter per Dzeko.