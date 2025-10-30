Calciomercato, dalla Spagna: Çelik proposto al Real Madrid dopo l’infortunio di Carvajal

Il Real Madrid si guarda intorno per rinforzare la fascia destra dopo il grave infortunio di Dani Carvajal. Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, nelle ultime ore diversi intermediari, soprattutto italiani, avrebbero contattato Florentino Pérez e José Ángel Sánchez per sondare le intenzioni del club in vista del mercato invernale.

Tra i nomi finiti sul tavolo delle Merengues spunta quello di Zeki Çelik, terzino destro della Roma, il cui contratto è in scadenza nel 2026 e non è stato ancora rinnovato. Secondo il sito spagnolo Defensacentral.com, il giocatore potrebbe lasciare la Capitale già a gennaio in caso di un’offerta attorno ai 5 milioni di euro.

Al momento, tuttavia, il Real Madrid non sembra intenzionato ad affondare il colpo. La priorità resta il recupero di Carvajal, che il club spera di rivedere in campo prima della fine dell’anno, se tutto procederà per il meglio. La cautela, però, è d’obbligo: l’infortunio riguarda il ginocchio e il giocatore compirà 34 anni a gennaio, un’età in cui i tempi di recupero tendono ad allungarsi, soprattutto dopo tante stagioni ad altissimo livello.

Nonostante ciò, a Valdebebas regna l’ottimismo. “Carvajal è una bestia fisica e ha una grande personalità. Non si arrende mai e vuole sempre dare tutto in campo per il Real Madrid”, si sottolinea in ambienti vicini al club. Proprio per questo motivo, i blancos confidano che lo spagnolo lavorerà più duramente di chiunque altro per rientrare al top, ma senza forzare i tempi. L’obiettivo è chiaro: rientrare solo quando sarà al 100%, senza alcun fastidio.