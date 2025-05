La Roma continua a monitorare il profilo di Xavier Dariusz Abramowicz, come secondo portiere in caso del uscita di Gollini. Il polacco, classe 2004 è attualmente titolare nello Jagiellonia nella massima serie polacca. Già nella sessione di mercato di gennaio era emerso del gradimento del giocaotre da parte del club giallorosso. Secondo quanto riportato da Piotr Wołosik nel programma Ofensywni, il club avrebbe presentato un’offerta da 3 milioni di euro per l’estremo difensore polacco. Tuttavia, la dirigenza dello Jagiellonia non sembra intenzionata alla cessione: “Il club non vuole venderlo. Prenderemo in considerazione solo offerte irresistibili”, ha riferito Łukasz Masłowsk, il direttore sportivo del club.