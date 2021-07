Calcio, ok a Tim-Dazn: così vedremo la Serie A

Il Messaggero – Via libera da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che non applicherà nessuna misura cautelare a Tim e Dazn. Il campionato può partire senza intoppi. A pesare il fatto che non si è obbligati a una sottoscrizione di un abbonamento ai servizi di Tim e non c’è obbligo di essere cliente mobile o fisso di Tim per avere il servizio TimVision. A partire dal 1° luglio il prezzo dell’abbonamento a Dazn è di 29,99 euro al mese. Per i nuovi clienti che si sono abbonati dal 1° luglio a ieri, era prevista un’offerta di 19,99 euro al mese per 14 mesi. Quali sono le condizioni per chi è già cliente? I mesi di luglio e agosto li offre Dazn, poi il prezzo dell’abbonamento da settembre sarà di 19,99 euro al mese anziché 29,99 euro per 12 mesi. Serie A visibile anche su Tim Vision (da oggi 29,99 euro).