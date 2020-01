Calcio femminile, svaligiato lo spogliatoio della Roma

Brutta sorpresa per alcune ragazze della Roma Femminile. Durante la tarda mattinata di ieri, al campo dell’Acqua Acetosa, alcuni ladri hanno approfittato dell’allenamento della squadra per entrare nello spogliatoio e rubare alcune borse e pochette con all’interno documenti e cellulari di 13 calciatrici giallorosse. Oggi intanto le ragazze di Betty Bavagnoli giocheranno un’amichevole contro Under 16 maschile dell’Athletic Soccer Academy, mentre il campionato riprenderà sabato prossimo alle 12 in casa della Pink Bari. Lo scrive Il Tempo.