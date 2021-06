Calcio, beneficienza e politica armena: le vacanze speciali di Mkhitaryan

La Gazzetta dello Sport (M. Cecchini) – Che sia al centro commerciale, che sia impegnato in eventi e occasioni che riguardano il popolo armeno e i rifugiati, le vacanze in patria di Mkhitaryan non sono mai banali. Una volta risolta la questione contratto con la Roma, e dopo alcuni giorni di riposo totale con la famiglia a Montecarlo, l’attaccante della Roma è volato a Erevan, capitale dell’Armenia, dove come sempre ha incontrato tifosi ma anche personalità di spicco della città e del Paese. Noto l’impegno di Mkhitaryan nel sociale, in particolare per quanto riguarda i più piccoli: nelle scorse settimane sono arrivati altri pacchi di materiale sportivo della Roma per tutti i bambini armeni meno fortunati.