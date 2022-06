Calafiori va verso l’addio definitivo: su di lui Salernitana, Basilea e Cremonese

La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – Uno dei figlioletti di Roma sta per salutare la truppa. È Riccardo Calafiori, che con Fonseca sembrava aver trovato un futuro in giallorosso anche da grande e che invece oggi è sempre più lontano da Trigoria. Dopo aver infatti provato l’esperienza in prestito al Genoa (in realtà fallimentare, viste le sole tre presenze all’attivo con i Grifoni), adesso per Calafiori si profila un destino diverso.

Piace a Salernitana, Basilea e Cremonese, ma la Roma ha deciso di dirgli addio. Il terzino sinistro, quindi, andrà via o in prestito con obbligo di riscatto o attraverso una cessione definitiva. In entrambi i casi, però, la Roma vuole tenersi una percentuale sulla eventuale futura rivendita. Queste le condizioni fissate a Trigoria, adesso si tratta di capire chi vorrà investire su Calafiori.