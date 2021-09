Calafiori: “Siamo un gruppo molto unito ed è anche merito del mister”

Riccardo Calafiori ha rilasciato delle dichiarazioni a Roma Tv al termine della vittoria all’esordio in Conference contro il CSKA Sofia. Queste le sue parole:

“L’altro anno avevo fatto partite di questo spessore, forse anche maggiore. Ma con il pubblico ero più emozionato. Volevo provare anche questa emozione ed è andata alla grande”.

Splendido assist per Pellegrini

Piano piano sono riuscito ad entrare in partita, mi sono sciolto e ho giocato come so fare. Quando ho spazio riesco a giocare bene

Come valuti questo gruppo e come sta crescendo con Mourinho?

Siamo un gruppo molto unito ed è anche merito del mister. Si vede anche in queste partite, giochiamo anche 3 volte a settimana e vincere anche queste partite è importantissimo. Non lasciamo nessun punto agli avversari e dobbiamo continuare così