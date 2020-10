Calafiori, pronto il rinnovo di contratto fino al 2025

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – Sta per tornare Riccardo Calafiori, fermato ormai da qualche settimana causa Covid. Per il giovane terzino giallorosso, cresciuto nel vivaio, è pronto un contratto fino al 2025. Il suo manager, Mino Raiola, nei prossimi giorni sarà a Milano per parlare di rinnovi di altri suoi assistiti come De Vrij e Donnarumma. Il manager potrebbe incontrare anche i dirigenti della Roma per discutere del rinnovo dell’esterno sinistro che ha convinto Fonseca, elevandolo a riserva di Spinazzola.