Calafiori positivo al Coronavirus: a Trigoria si teme che non sia l’unico

Riccardo Calafiori è positivo al Coronavirus. Lo ha annunciato lui stesso con un post su Instagram. Ecco le sue parole:

“Ciao a tutti, purtroppo sono risultato positivo al Covid19 e ora dovrò osservare il periodo di quarantena. Ci tengo comunque a rassicurare i miei amici e le persone che mi seguono, fortunatamente mi sento bene e non vedo l’ora di tornare in campo! Nel frattempo per qualche partita farò il tifo da casa. Forza Roma!”.

Come riporta successivamente Jacopo Aliprandi con un tweet, a Trigoria si teme che non sia l’unico caso di positività. Seguiranno ulteriori aggiornamenti.

🔴Si teme possa esserci un altro positivo a #Trigoria oltre a #Calafiori. #ASRoma — Jacopo Aliprandi (@AliprandiJacopo) October 17, 2020