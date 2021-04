Calafiori: “Il rigore ci ha dato una marcia in più. Anche negli spogliatoi si vedeva che oggi la volevamo vincere”

Riccardo Calafiori, terzino della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termina della vittoria con l’Ajax. Queste le sue parole:

CALAFIORI A SKY SPORT

Non solo l’Ajax ha giovani talenti, anche tu sei 2002, sei entrato e hai avuto un grande impatto stasera…

Sicuramente non era facile entrare stasera a partita in corso. I compagni mi hanno aiutato, inizialmente è stato difficile ma poi nel secondo tempo è andata meglio.

C’è stata una compattezza in questa squadra che è stata sull’orlo del precipizio con il rigore? Nella difficoltà avete trovato l’acuto…

Sicuramente il rigore ci ha dato una marcia in più, abbiamo dimostrato di essere una grande squadra. Anche negli spogliatoi si vedeva che oggi la volevamo vincere a tutti i costi e ce l’abbiamo fatta.

Ti ha condizionato solo l’infortunio o c’è stato qualcosa in più in questa stagione?

Sicuramente il mio obiettivo per ora è stare bene ed essere a disposizione. Sono stato tre mesi fuori sempre per lo stesso infortunio, non mi aspettavo di stare male. Il calcio è anche questo, lo so bene, cercherò di dare il massimo come ho sempre fatto e di aiutare la squadra.

Stasera esce l’unione dell’ambiente, una risposta molto forte a quanto detto in settimana…

La volevamo vincere, si è vista la compattezza di questa squadra, quanto siamo uniti e quanto vogliamo arrivare in fondo a questa competizione.

Nel finale di partita il raccattapalle ti ha buttato il pallone addosso…

C’è poco da dire, in quel momento ho pensato tante cose, poi per fortuna sono stato calmo. Vedere un giocatore della squadra avversaria che cercava di perdere tempo avrebbe dato fastidio anche a me, alla fine ci poteva stare.

Entri nella patria dei giovani tu che sei giovane, è una Coppa che manda qualche segnale…

Sicuramente sta mandando dei segnali importanti. Come vediamo nel calcio olandese, ma anche in altri paesi, i giovani hanno già esordito in Nazionale A, quindi noi il talento ce lo abbiamo e secondo me dovrebbero farci giocare. Continuiamo così.