Calafiori, Riccardi, Bouah, la carica corre via Instagram

Corriere dello Sport (F. Schito) – Un mese dopo l’ultima uscita stagionale, la Roma Primavera cerca di conoscere il suo destino. La quarantena non ha abbattuto i ragazzi di Alberto De Rossi che nelle ultime settimane sono rimasti a casa ad allenarsi seguendo i programmi imposti dal club. Il più attivo sui social è Bouah, che non si vede in campo addirittura dalla prima uscita in campionato dove si è rotto il crociato. Ha infatti postato sui social una foto con un campo con scritto “quanto mi manca tutto questo“. Non si sono fatti aspettare i commenti di Calafiori e Riccardi, che non vedono l’ora di tornare a giocare con il compagno di squadra e amico.