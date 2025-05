Riccardo Calafiori, difensore dell’Arsenal e della nazionale italiana, è intervenuto in una breve intervista concessa al portale sportivo goal.com, che doveva scegliere tra le leggende della Serie A e quella della Premier League, dove ha citato Francesco Totti. Il giovane difensore, cresciuto nel settore giovanile della Roma e ora in Inghilterra ha spiegato così la scelta: “Totti o De Bruyne? Amo Totti ma per quello che ha fatto credo De Bruyne”.