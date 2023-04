Calabria: “Non mi è piaciuto il ritmo della gara. Non al livello di un Roma-Milan”

Il capitano rossonero Davide Calabria, al termine della gara contro la Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Milan Tv. Queste le sue parole sulla gara:

Tre partite in una

“Partita strana non è stata bella, Non mi è piaciuto per niente il ritmo, troppe pause. non è stato al livello di Roma-Milan con il talento che c’era in campo. Spezzando il ritmo non abbiamo trovato il guizzo finale. Ovviamente abbiamo fatto errori tecnicamente. Per fortuna alla fine l’abbiamo raddrizzata”

Spirito fino alla fine

“Gli scontri diretti sono fondamentali, i punti valgono doppio. Siamo venuti qua con l’idea di vincere e in campo ho avuto la sensazione di poter essere migliori di loro. Purtroppo ci sono mancati gli ultimi 20 metri”