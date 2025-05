A Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, il presidente di Rcs e del Torino Urbano Cairo, ha risposto anche a una domanda legata alla prossima partita del suo Club contro la Roma. Le sue parole:

Se i tifosi del Torino si augurano di perdere contro la Roma, domenica sera, per non mandare la Juventus in Champions League?

“Non credo sia così, penso si augurino che il Torino faccia una grande partita. Io credo che noi dobbiamo fare una grande partita, al di là di tutto il resto”.